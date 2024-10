Israele, risposta a Iran in ritardo: piano saltato per fuga di notizie, il retroscena (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attacco di rappresaglia pianificato da Israele contro l'Iran è stato ritardato a causa della fuga di notizie riguardo documenti classificati del Pentagono che descrivono nel dettaglio l'operazione. Lo ha riferito il quotidiano britannico The Times, citando una fonte di intelligence a conoscenza dei preparativi di Israele. La fuga di notizie, inizialmente condivisa su L'articolo Israele, risposta a Iran in ritardo: piano saltato per fuga di notizie, il retroscena proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – L'attacco di rappresaglia pianificato dacontro l'è stato ritardato a causa delladiriguardo documenti classificati del Pentagono che descrivono nel dettaglio l'operazione. Lo ha riferito il quotidiano britannico The Times, citando una fonte di intelligence a conoscenza dei preparativi di. Ladi, inizialmente condivisa su L'articoloinperdi, ilproviene da Webmagazine24. Visualizza tutte ledi Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

