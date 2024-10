Israele-Gaza, attesa per ripresa negoziati su tregua e ostaggi (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Continuano i raid israeliani nella Striscia e in Libano e i lanci di razzi verso il nord di Israele, mentre i negoziatori sono al lavoro per cercare di arrivare a una tregua a Gaza. Il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ha reso noto che negoziatori degli Stati Uniti e Israele-Gaza, attesa per ripresa negoziati su tregua e ostaggi L'Identità. Lidentita.it - Israele-Gaza, attesa per ripresa negoziati su tregua e ostaggi Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Continuano i raid israeliani nella Striscia e in Libano e i lanci di razzi verso il nord di, mentre i negoziatori sono al lavoro per cercare di arrivare a una. Il premier del Qatar Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani ha reso noto che negoziatori degli Stati Uniti epersuL'Identità.

“Civili palestinesi usati da Israele come scudi umani a Gaza” : cosa dice l’inchiesta della CNN - L'esercito israeliano avrebbe costretto alcuni palestinesi a entrare in case e tunnel a Gaza per evitare di mettere in pericolo le proprie truppe. Lo hanno rivelato alla Cnn un soldato delle Forze di difesa israeliane (Idf) ed ex detenuti ... (Fanpage.it)