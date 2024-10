Liberoquotidiano.it - Interrotto il "cordone sanitario", Salis e sinistra in crisi di nervi: Ue, cosa sta succedendo

(Di venerdì 25 ottobre 2024) «Preoccupa che i Popolari abbiano rotto ancora una volta il». È il cuore di un lungo sfogo pubblicato ieri da Ilaria, insieme a Ignazio Marino, Mimmo Lucano e gli altri eurodeputati rossoverdi. Fa il paio con le parole rilasciate a Repubblica da Iratxe García Pérez, capogruppo nel parlamento Ue dei Socialisti, la famiglia cui appartiene il Pd: bolla come «non accettabile» l'accordo tra Italia e Albania e avverte che «mettere al livello di vicepresidente esecutivo un commissario che non fa parte di quei gruppi politici che hanno sostenuto von der Leyen non aiuta a continuare con quella coalizione e rende ancora più difficoltosa questa alleanza». Morale della storia: la «fiducia a Ursula» non è scon tata. No, questa legislatura europea non sarà la fotocopia di quella che l'ha preceduta. Chi ci sperava è già costretto a ricredersi.