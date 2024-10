Infrasettimanale di lusso... in chiaro: Dazn farà vedere gratuitamente Milan-Napoli di martedì (Di venerdì 25 ottobre 2024) Dazn offrirà la possibilità di vedere Milan-Napoli, anticipo della 10ª giornata di serie A, gratuitamente in streaming martedì 29 ottobre alle 20:45 . È la prima volta dopo quasi 30 anni che una partita di Serie A viene trasmessa in chiaro, un evento storico che rientra nel nuovo pacchetto "Try and Buy" lanciato dalla piattaforma. Questo sistema permette la trasmissione gratuita di fino a cinque Feedpress.me - Infrasettimanale di lusso... in chiaro: Dazn farà vedere gratuitamente Milan-Napoli di martedì Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di venerdì 25 ottobre 2024)offrirà la possibilità di, anticipo della 10ª giornata di serie A,in streaming29 ottobre alle 20:45 . È la prima volta dopo quasi 30 anni che una partita di Serie A viene trasmessa in, un evento storico che rientra nel nuovo pacchetto "Try and Buy" lanciato dalla piattaforma. Questo sistema permette la trasmissione gratuita di fino a cinque

