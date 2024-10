Liberoquotidiano.it - Infortuni, Calderone: "Non sia tema contesa politica, serve grande alleanza"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Bologna, 25 ott. (Adnkronos/Labitalia) - "Ildeglie della sicurezza sul lavoro per quanto mi riguarda non è unda portare a. Credo che serva unaal di fuori delle differenze politiche, che veda coinvolti tutti, parti sociali, professionisti, che hanno esperienze in ambito di lavoro". Lo ha detto Marina, la ministra del Lavoro, intervenendo alla Convention dei consulenti del lavoro in corso a Bologna. Suldella sicurezza sul lavoro "abbiamo fatto tutta una serie di azioni e interventi, a cominciare dall'inserire la patente a crediti in edilizia. Qualcuno dice che non, che è una auto certificazione.