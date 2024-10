Infortuni, Calderone: “Non sia tema contesa politica, serve grande alleanza” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Il tema degli Infortuni e della sicurezza sul lavoro per quanto mi riguarda non è un tema da portare a contesa politica. Credo che serva una grande alleanza al di fuori delle differenze politiche, che veda coinvolti tutti, parti sociali, professionisti, che hanno esperienze in ambito di lavoro". Lo ha detto Marina Calderone, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Ildeglie della sicurezza sul lavoro per quanto mi riguarda non è unda portare a. Credo che serva unaal di fuori delle differenze politiche, che veda coinvolti tutti, parti sociali, professionisti, che hanno esperienze in ambito di lavoro". Lo ha detto Marina

