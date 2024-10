Incidenti stradali, auto fuori strada a Cantù: un morto e quattro feriti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ragazzo è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte a Carugo, in provincia di Como, alle porte di Cantù, e altri quattro giovani sono feriti. L’incidente si è verificato sulla strada provinciale 40 poco prima di mezzanotte. L’auto sulla quale viaggiavano i cinque giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, è finita fuori strada per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Cantù. Uno dei ragazzi è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è deceduto. I ragazzi feriti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti con quattro ambulanze e tre auto mediche e trasportati in codice rosso negli ospedali Niguarda e San Gerardo di Monza. Lapresse.it - Incidenti stradali, auto fuori strada a Cantù: un morto e quattro feriti Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un ragazzo èin un incidentele avvenuto nella notte a Carugo, in provincia di Como, alle porte di, e altrigiovani sono. L’incidente si è verificato sullaprovinciale 40 poco prima di mezzanotte. L’sulla quale viaggiavano i cinque giovani, tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni, è finitaper cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di. Uno dei ragazzi è rimasto bloccato nell’abitacolo ed è deceduto. I ragazzisono stati soccorsi dai sanitari del 118 intervenuti conambulanze e tremediche e trasportati in codice rosso negli ospedali Niguarda e San Gerardo di Monza.

