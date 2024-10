Tg24.sky.it - Inchiesta su banche dati strategiche, prelevate anche informazioni su politici: 4 arresti

Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quattro persone sono state arrestate con l’accusa di aver "esfiltrato""sensibili e segreti" conservati nelle "Nazionali" Sdi, Serpico, Inps e altri per "profitto economico e di altra natura". I reati al centro dell', che ha portato a quattrodomiciliari e due interdittive, sono associazione per delinquere e accesso abusivo a sistema informatico. I sei destinatari dell'ordinanza cautelare, a quanto si apprende, sarebbero appartenenti o ex delle forze dell'ordine, hacker e consulenti informatici. Le misure - spiega una nota della Procura - sono statie eseguite dai carabinieri del Nucleo investigativo di Varese nell’ambito di un'dei pm di Milano Francesco De Tommasi e Gianluca Prisco della Dda guidata dal procuratore Marcello Viola.