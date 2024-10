Fanpage.it - In un anno Roberta Siragusa subì 33 aggressioni da Morreale: “La bruciò viva poi giocò alla play con l’amico”

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In unavrebbe subito 33fisiche da parte di Pietro, il fidanzato condannato in via definitiva per il femminicidio della 17enne avvenuto nel gennaio 2021. Dopo aver picchiato e dato fuoco al corpo della fidanzata, il 19enne avrebbe chiesto a un amico di giovarestation.