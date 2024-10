Monzatoday.it - In autostrada una maxi coda di 11 km: ecco che cosa sta succedendo

Leggi tutta la notizia su Monzatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Traffico paralizzato in A4, ma questa volta non per colpa di un incidente stradale. Anas riferisce che alle 7 di questa mattina, venerdì 25 ottobre “sulla A4 Milano-Brescia, nel tratto compreso tra Capriate San Gervasio e Agrate Brianza in direzione Milano, si registrano 11 km diin