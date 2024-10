Ilnapolista.it - Ill sindaco Manfredi e lo stadio Maradona: «Stiamo aspettando il piano d’investimento del Napoli»

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ildi, Gaetano, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «e Palazzo Reale sono diventati luoghi cardine del dibattito nazionale ed internazionale. Questo dimostra come la nostra città sia sempre di più al centro dell’interesse mediatico come è giusto che sia per una grande metropoli europea quale è la nostra».primo in classifica? «La scelta di Conte e la campagna acquisti fatta testimonia come si sia lavorato per ottenere risultati sportivi importanti in questa stagione. Non so dove potrà arrivare questa squadra ma di sicuro molto in alto». LoIlè poi tornato sul tema dello? «La questioneè un falso problema. Anche a Milano e a Parma ci sono situazioni analoghe. È ileconomico e tecnico a rappresentare il tema vero.