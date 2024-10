Perugiatoday.it - Ilaria Cucchi: "L’ingiustizia e il disinteresse per i più deboli sono ancora tratti distintivi della nostra democrazia"

Leggi tutta la notizia su Perugiatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) “L’eredità di Monia Andreani esua alunnaBertinellipreziose per tutti noi, perché ci insegnano a vivere assumendoci delle responsabilità verso i più, verso chi non ce la può fare da solo”. Con queste parole il rettore dell’Università per Stranieri di Perugia, Valerio De