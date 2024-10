IL VIDEO | Scuola di via Quarto chiusa, operai al lavoro. Sopralluogo della sindaca Celentano (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono al lavoro per gli interventi di messa in sicurezza gli operai dopo la chiusura della Scuola elementare di via Quarto a Latina. Una decisione presa nella serata di ieri al termine di un Sopralluogo, in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei genitori dei bambini, da parte dei vigili del Latinatoday.it - IL VIDEO | Scuola di via Quarto chiusa, operai al lavoro. Sopralluogo della sindaca Celentano Leggi tutta la notizia su Latinatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Sono alper gli interventi di messa in sicurezza glidopo la chiusuraelementare di viaa Latina. Una decisione presa nella serata di ieri al termine di un, in seguito ad alcune segnalazioni da parte dei genitori dei bambini, da parte dei vigili del

LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano, questa mattina, si è recata presso la scuola di via Quarto, chiusa nel tardo pomeriggio di ieri a seguito di un sopralluogo del personale del Comando Vigili del fuoco che hanno verificato la presenza ...

E' stata chiusa per problemi di sicurezza la scuola elementare di via Quarto a Latina. La decisione è stata assunta nella serata idi ieri, giovedì 24 ottobre, in seguito a un sopralluogo che è stato svolto dai vigili fuoco dopo le segnalazioni di ...

