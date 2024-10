Il viaggio come strumento per ritrovare un senso di appartenenza (Di venerdì 25 ottobre 2024) Secondo un nuovo report di Skyscanner, realizzato a partire da dati reperiti da oltre ventimila viaggiatori e viaggiatrici, nel 2025 gli italiani non smetteranno di viaggiare, anzi. L’ottantacinque per cento degli intervistati ha affermato di essere intenzionato a spostarsi all’estero come nel 2024, se non di più. Le tendenze saranno dettate da attività eterogenee. Dall’astroturismo alle mete di benessere, chi deciderà di partire nell’anno venturo lo farà per uno scopo preciso: quello di riuscire a costruire un gruppo coeso e un senso di comunità , intorno all’esperienza del viaggio. Le mete legate allo sport, al benessere e all’avventura saranno infatti le attività più gettonate, che forniranno il pretesto per ritrovarsi e conoscere realtà e persone nuove. Linkiesta.it - Il viaggio come strumento per ritrovare un senso di appartenenza Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Secondo un nuovo report di Skyscanner, realizzato a partire da dati reperiti da oltre ventimila viaggiatori e viaggiatrici, nel 2025 gli italiani non smetteranno di viaggiare, anzi. L’ottantacinque per cento degli intervistati ha affermato di essere intenzionato a spostarsi all’esteronel 2024, se non di più. Le tendenze saranno dettate da attività eterogenee. Dall’astroturismo alle mete di benessere, chi deciderà di partire nell’anno venturo lo farà per uno scopo preciso: quello di riuscire a costruire un gruppo coeso e undi comunità , intorno all’esperienza del. Le mete legate allo sport, al benessere e all’avventura saranno infatti le attività più gettonate, che forniranno il pretesto per ritrovarsi e conoscere realtà e persone nuove.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Viaggiare in auto d’inverno : come organizzare un viaggio sicuro e confortevole - Facebook WhatsApp Twitter In inverno, l’auto diventa un mezzo affascinante per scoprire paesaggi incantevoli e borghi caratteristici, ma per garantire una guida sicura è fondamentale una preparazione meticolosa. Dalla manutenzione dell’auto ... (Gaeta.it)

Temptation Island - ultima puntata : come concluderà il viaggio nei sentimenti delle coppie? - Temptation Island, ultima puntata del docu-reality condotto Filippo Bisciglia: come si concluderà il viaggio nei sentimenti delle coppie protagoniste di questa edizione? Martedì 22 ottobre in prima serata su Canale 5 ultimo capitolo del ... (Spettacolo.eu)

Un viaggio nel gusto a Roma : l’autenticità di ‘Come ‘na vorta – Pasta e Vino’ - Facebook WhatsApp Twitter Roma è una città ricca di storia e tradizioni culinarie, e tra i suoi angoli più affascinanti si trova ‘Come ‘na vorta – Pasta e Vino. Questo ristorante, gestito dalla quarta generazione della famiglia Bettozzi ... (Gaeta.it)

‘L’era della solitudine’ - il viaggio di Presadiretta che racconta come è cambiato il nostro modo di vivere - abitare e lavorare : l’anticipazione - Si chiama Lovot, crasi di love e robot. È l’ultima frontiera della robotica e forse delle nostre relazioni: un robottino che non pulisce non dà informazioni ma ha un solo scopo, amarci. O almeno così garantisce la start app di Tokyo che l’ha ... (Ilfattoquotidiano.it)