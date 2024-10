Game-experience.it - Il treno di The Legend of Zelda fa tappa al Lucca Comics & Games 2024

Leggi tutta la notizia su Game-experience.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue l’avventura delRegionale in livrea Theof: Tears of the Kingdom, il progetto nato dalla collaborazione tra Nintendo e Regionale che ha iniziato un viaggio celebrativo lo scorso dicembre a Roma. Dopo laa Napoli in occasione di COMICON Napoli, ilpiù seguito d’Italia si prepara ad accogliere anche i visitatori di, il festival multidisciplinare che celebra la cultura pop e che si terrà nel cuore della città di, in Toscana, dal 30 ottobre al 3 novembre.