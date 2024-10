Europa.today.it - Il detenuto che organizzava tour a pagamento nella sua prigione

Leggi tutta la notizia su Europa.today.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Nonostante fosse in carcere con precedenti per omicidio e traffico di droga, undel penitenziario San Pedro a La Paz, capitale della Bolivia, aveva organizzato un grande business, proprio all'interno del carcere. L'uomo, come confermato dalla direzione del penitenziario, offriva