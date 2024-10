I contatti sospetti tra Elon Musk e Vladimir Putin (Di venerdì 25 ottobre 2024) Elon Musk sarebbe in contatto regolare con il presidente russo Vladimir Putin dalla fine del 2022, e i due si sentirebbero al telefono per parlare di questioni personali ma anche geopolitiche. È la denuncia che arriva da un'inchiesta del celebre quotidiano statunitense Wall Street Journal, che Europa.today.it - I contatti sospetti tra Elon Musk e Vladimir Putin Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)sarebbe in contatto regolare con il presidente russodalla fine del 2022, e i due si sentirebbero al telefono per parlare di questioni personali ma anche geopolitiche. È la denuncia che arriva da un'inchiesta del celebre quotidiano statunitense Wall Street Journal, che

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elon Musk e Putin in costante contatto dal 2022 : le conversazioni segrete - le richieste politiche e il "finto appoggio" all'Ucraina - Aveva negato di simpatizzare per Mosca, affermando di aver parlato con Putin solamente una volta, per di più solo di argomenti legati allo spazio. Eppure, secondo un nuovo rapporto del... (Ilmessaggero.it)

Elon Musk - la grande accusa : “Ha contatti costanti con Putin”. Il favore alla Russia - Washington, 25 ottobre 2024 – A meno di due settimane dalle elezioni presidenziali negli Stati Uniti, piovono accuse importanti su uno dei principali sostenitori pubblici di Donald Trump, il miliardario Elon Musk. Il Wall Street Journal ha accusato ... (Quotidiano.net)

«Elon Musk è sempre in contatto con Putin dal 2022» : la rivelazione del Wsj - Elon Musk sarebbe regolarmente in contatto con Vladimir Putin dalla fine del 2022. La rivelazione arriva dal Wall Street Journal, che cita attuali ed ex funzionari statunitensi, europei e russi. L’imprenditore, personaggio chiave della campagna ... (Open.online)

Wsj : «Elon Musk è in costante contatto con Putin dal 2022» - Nell’ottobre 2022, Elon Musk aveva detto pubblicamente di aver parlato con il presidente russo Vladimir Putin solo una volta, nel 2021, su argomenti legati allo spazio. Ma secondo un’indagine del Wall Street Journal i due sarebbero in costante ... (Lettera43.it)