Palermotoday.it - I boss e la nuova Cupola di Cosa nostra: 3 condanne definitive, ma i giudici dimenticano un imputato

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Treper altrettanticoinvolti diventano, ma per un quartoil processo d'appello è invece da rifare: idella terza sezione della Corte d'Appello, come ha dovuto rilevare la Cassazione, non hanno mai riportato il suo nome nelle motivazioni della sentenza