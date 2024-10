Lidentita.it - Hot parade

Leggi tutta la notizia su Lidentita.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Sale: Ilary Blasi. Fermi tutti. Un’altra sensazionale novità nel caso del divorzio tra Totti e Ilary Blasi. Spunta la nuova (vera? presunta?) amante del Pupone, la signorina Jacobelli, già ex fiamma del signor Mbappé, il centravanti che va a voile et a vapeur. “Vedo Gente, non borse”, sorride Ilary che sfotte il “traditore seriale” citando HotL'Identità.