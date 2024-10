361magazine.com - Grande Fratello, Maica in Spagna fa una confessione di un gieffino

(Di venerdì 25 ottobre 2024)Benedicto è tornata in: la giovane modella parla di Tommaso e fa unaBenedicto lo scorso lunedì ha varcato la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. La giovane modella aveva iniziato la sua avventura nel reality show a Madrid, e per pochi giorni ha vissuto in Italia mentre Shaila e Lorenzo sono volati inal Gran Hermano.però non ha concluso la settimana ed è già tornata indove chiacchierando con gli inquilini ha dichiarato: “Mi manca quella Casa, ho conosciuto persone belle, stilose, simpatiche, abbiamo ballato, cantato, buon cibo.. mi mancano”. Leggi anche Amici, Emanuel Lo convoca le ballerine, una sorpresa per Alessia Le dichiarazioni della gieffina La giovane gieffina, stando a quanto riporta Biccy.it, ha rivelato di essere rimasta colpita ed affascinata da Tommaso.