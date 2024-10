Grande Fratello, Lorenzo lancia una frecciatina a Javier (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche dalla Spagna Lorenzo e Shaila parlano di Javier e di cosa ha fatto sotto le coperte con Shaila Al Grande Fratello spagnolo i due concorrenti italiani continuano a far circolare il triangolo amoroso. I due parlano di Javier e nell’audio si sente Lorenzo lanciare una stoccata a Javier, “colpevole” di provare un sentimento per l’ex velina. IL video sta girando online e si sente Lorenzo dire: “Le cose sotto le coperte quelle fatte con Javier, ndr se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene“. E poco dopo aggiunge “Così vuole vittimismo“. Ma come riporta Biccy, è ovvio che Lorenzo non può sapere che il compagno-rivale ha già spoilerato tutto. “Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni. Leggi tutta la notizia su 361magazine.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Anche dalla Spagnae Shaila parlano die di cosa ha fatto sotto le coperte con Shaila Alspagnolo i due concorrenti italiani continuano a far circolare il triangolo amoroso. I due parlano die nell’audio si sentere una stoccata a, “colpevole” di provare un sentimento per l’ex velina. IL video sta girando online e si sentedire: “Le cose sotto le coperte quelle fatte con, ndr se le spoilera al pubblico senza prima averne parlato con te non passa bene“. E poco dopo aggiunge “Così vuole vittimismo“. Ma come riporta Biccy, è ovvio chenon può sapere che il compagno-rivale ha già spoilerato tutto. “Abbiamo dormito cinque notti insieme e tutte le notti ci baciavamo, non erano bacetti a stampo come dei tredicenni.

