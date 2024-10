Grande Fratello Lorenzo contro Javier

Leggi tutta la notizia su Dailynews24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024), è tempo di rivelazioni. Il triangolo Shaila,non smette di far parlare di sé, tenendo molti spettatori incollati alla tv. Probabilmente, era proprio questo l’obiettivo dell’ex ballerina di “Amici”, amante dei riflettori. Shaila, una volta uscita dal programma italiano per andare in quello spagnolo “Gran Hermano”; non ha perso tempo. L'articolo