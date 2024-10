Golf, Genesis Championship: Laporta secondo a metà gara, in testa Byeong-Hun An (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue il Genesis Championship a Incheon, in Corea del Sud. Nell’ultimo atto del DP World Tour Francesco Laporta è secondo con un totale di 135 (70 65, -9) colpi. Il pugliese è risalito dalla 29ª alla 2ª posizione. In testa, con due colpi di vantaggio, il sudcoreano Byeong-Hun An, numero 36 al mondo e favorito della vigilia. secondo con Laporta c’è il sudafricano Casey Jarvis. Quarti a pari merito con 136 (-8) lo spagnolo Ivan Cantero, il portoghese Ricardo Gouveia, l’americano Johannes Veerman e il giapponese Rikuya Hoshino. Tra gli azzurri, hanno superato il taglio, inoltre, Edoardo Molinari, Guido Migliozzi e Filippo Celli, Eliminati Renato Paratore, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise. Golf, Genesis Championship: Laporta secondo a metà gara, in testa Byeong-Hun An SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Prosegue ila Incheon, in Corea del Sud. Nell’ultimo atto del DP World Tour Francescocon un totale di 135 (70 65, -9) colpi. Il pugliese è risalito dalla 29ª alla 2ª posizione. In, con due colpi di vantaggio, il sudcoreano-Hun An, numero 36 al mondo e favorito della vigilia.conc’è il sudafricano Casey Jarvis. Quarti a pari merito con 136 (-8) lo spagnolo Ivan Cantero, il portoghese Ricardo Gouveia, l’americano Johannes Veerman e il giapponese Rikuya Hoshino. Tra gli azzurri, hanno superato il taglio, inoltre, Edoardo Molinari, Guido Migliozzi e Filippo Celli, Eliminati Renato Paratore, Andrea Pavan e Lorenzo Scalise., in-Hun An SportFace.

