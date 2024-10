Gli USA sanzionano il presidente ecuadoregno che aveva protetto Assange in ambasciata (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ennesime sanzioni americane contro coloro che non si attengono alla linea dettata da Washington. Questa volta è toccato a Correa, ex presidente dell’Ecuador e al suo vice, famiglie comprese. Il motivo è l’essere stato condannato per corruzione nel suo stesso Paese. Per pura coincidenza, Correa è colui che per tanti anni aveva dato asilo a Julian Assange. La decisione di Washington Qualche giorno fa, l’amministrazione Biden ha posto il divieto di concessione del visto di ingresso a Rafael Correa, presidente dell’Ecuador dal 2007 al 2017, al suo vice Jorge Glas e ai rispettivi familiari. La decisione si fonda sulle norme della Sezione 7031(c) del Dipartimento di Stato Operazioni Estere e sul cosiddetto Related Programs Appropriations Act, che colpisce coloro che siano coinvolti direttamente o indirettamente in casi rilevanti di corruzione e di violazione dei diritti umani. Strumentipolitici.it - Gli USA sanzionano il presidente ecuadoregno che aveva protetto Assange in ambasciata Leggi tutta la notizia su Strumentipolitici.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ennesime sanzioni americane contro coloro che non si attengono alla linea dettata da Washington. Questa volta è toccato a Correa, exdell’Ecuador e al suo vice, famiglie comprese. Il motivo è l’essere stato condannato per corruzione nel suo stesso Paese. Per pura coincidenza, Correa è colui che per tanti annidato asilo a Julian. La decisione di Washington Qualche giorno fa, l’amministrazione Biden ha posto il divieto di concessione del visto di ingresso a Rafael Correa,dell’Ecuador dal 2007 al 2017, al suo vice Jorge Glas e ai rispettivi familiari. La decisione si fonda sulle norme della Sezione 7031(c) del Dipartimento di Stato Operazioni Estere e sul cosiddetto Related Programs Appropriations Act, che colpisce coloro che siano coinvolti direttamente o indirettamente in casi rilevanti di corruzione e di violazione dei diritti umani.

