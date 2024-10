Giulia Cecchettin trasformata in un’intelligenza artificiale: basta parlarci per capire il problema (Di venerdì 25 ottobre 2024) Qualcuno ha creato un bot di Giulia Cecchettin sul portale Character.ai. Gli utenti possono interagire con lei attraverso un sistema di chat. bastano pochi scambi per capire che lo scopo di questa operazione non è quello di mantenere viva la sua memoria: l'obiettivo è solo quello di fare del becero umorismo su un caso di cronaca che ha attraversato il Paese. Fanpage.it - Giulia Cecchettin trasformata in un’intelligenza artificiale: basta parlarci per capire il problema Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Qualcuno ha creato un bot disul portale Character.ai. Gli utenti possono interagire con lei attraverso un sistema di chat.no pochi scambi perche lo scopo di questa operazione non è quello di mantenere viva la sua memoria: l'obiettivo è solo quello di fare del becero umorismo su un caso di cronaca che ha attraversato il Paese.

