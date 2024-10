Giornata mondiale della pasta: simbolo di tradizione, gusto e sostenibilità (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ogni anno, il 25 ottobre, si celebra la Giornata mondiale della pasta, un’occasione per rendere omaggio a uno dei piatti più amati al mondo. La pasta, simbolo della tradizione culinaria italiana, non è solo un alimento, ma un vero e proprio patrimonio culturale. Dai formati più semplici a quelli più elaborati, dai condimenti classici come il pomodoro e basilico fino a quelli gourmet, la pasta riesce sempre a mettere d’accordo tutti, con la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a ogni palato e cultura. Questo alimento ha una storia antica che affonda le sue radici nell’Italia del Medioevo, quando le prime versioni di pasta secca cominciarono a diffondersi nel sud del Paese. Da lì, la pasta è diventata una compagna fedele delle tavole italiane, attraversando epoche e cambiamenti sociali, fino a diventare oggi uno dei piatti più consumati nel mondo. Ilfattoquotidiano.it - Giornata mondiale della pasta: simbolo di tradizione, gusto e sostenibilità Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ogni anno, il 25 ottobre, si celebra la, un’occasione per rendere omaggio a uno dei piatti più amati al mondo. Laculinaria italiana, non è solo un alimento, ma un vero e proprio patrimonio culturale. Dai formati più semplici a quelli più elaborati, dai condimenti classici come il pomodoro e basilico fino a quelli gourmet, lariesce sempre a mettere d’accordo tutti, con la sua versatilità e la sua capacità di adattarsi a ogni palato e cultura. Questo alimento ha una storia antica che affonda le sue radici nell’Italia del Medioevo, quando le prime versioni disecca cominciarono a diffondersi nel sud del Paese. Da lì, laè diventata una compagna fedele delle tavole italiane, attraversando epoche e cambiamenti sociali, fino a diventare oggi uno dei piatti più consumati nel mondo.

