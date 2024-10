Gino Cecchettin: “Oggi abbiamo capito chi è Filippo Turetta” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Oggi abbiamo capito chi è Filippo Turetta”. Lo ha detto Gino Cecchettin lasciando l’aula della Corte d’Assise di Venezia, dove Oggi, venerdì 25 ottobre, si è celebrata la seconda udienza del processo per l’omicidio della figlia Giulia, che vede imputato reo confesso l’ex fidanzato della ragazza. In aula Turetta per la prima volta ha pubblicamente ripercorso i passi che lo hanno portato a uccidere Giulia, ammettendo di fatto di aver premeditato l’omicidio. Il padre della vittima ha lasciato il tribunale prima che a prendere la parola fosse la difesa dell’imputato. Quando i giornalisti presenti gli hanno domandato qual è stato il momento più doloroso della giornata, ha risposto: “Sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita”. Per la prima volta riuniti nello stesso luogo, gli sguardi di Turetta e Cecchettin non si sono mai incrociati durante l’udienza. Tpi.it - Gino Cecchettin: “Oggi abbiamo capito chi è Filippo Turetta” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “chi è”. Lo ha dettolasciando l’aula della Corte d’Assise di Venezia, dove, venerdì 25 ottobre, si è celebrata la seconda udienza del processo per l’omicidio della figlia Giulia, che vede imputato reo confesso l’ex fidanzato della ragazza. In aulaper la prima volta ha pubblicamente ripercorso i passi che lo hanno portato a uccidere Giulia, ammettendo di fatto di aver premeditato l’omicidio. Il padre della vittima ha lasciato il tribunale prima che a prendere la parola fosse la difesa dell’imputato. Quando i giornalisti presenti gli hanno domandato qual è stato il momento più doloroso della giornata, ha risposto: “Sapere cosa ha attraversato mia figlia negli ultimi momenti della sua vita”. Per la prima volta riuniti nello stesso luogo, gli sguardi dinon si sono mai incrociati durante l’udienza.

