Giallo sul taglio del canone Rai in Manovra (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era il 16 ottobre quando il governo, per bocca del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato il taglio del canone anche per il prossimo anno (da 90 a 70 euro). Ma nel testo della legge di bilancio inviato alle Camere la conferma del taglio del canone Rai non c’è. Il taglio, si apprende, potrebbe dunque essere inserito nel corso del percorso parlamentare. Il canone Rai generava introiti per circa 1,9 miliardi di euro annui – spiega il Codacons – questo significa che, in caso di mancata proroga del taglio, le famiglie italiane a partire dal 2025 dovranno mettere in conto una maggiore spesa complessiva tra i 420 e i 430 milioni annui. Lanotiziagiornale.it - Giallo sul taglio del canone Rai in Manovra Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Era il 16 ottobre quando il governo, per bocca del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha confermato ildelanche per il prossimo anno (da 90 a 70 euro). Ma nel testo della legge di bilancio inviato alle Camere la conferma deldelRai non c’è. Il, si apprende, potrebbe dunque essere inserito nel corso del percorso parlamentare. IlRai generava introiti per circa 1,9 miliardi di euro annui – spiega il Codacons – questo significa che, in caso di mancata proroga del, le famiglie italiane a partire dal 2025 dovranno mettere in conto una maggiore spesa complessiva tra i 420 e i 430 milioni annui.

