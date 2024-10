Georgina Rodriguez in ospedale con la polmonite, ricoverata per 4 giorni. Come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo (Di venerdì 25 ottobre 2024) Georgina Rodriguez ricoverata 4 giorni in ospedale a causa di una polmonite. Come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo? Lo annuncia lei stessa con una storia su Instragram, dove si localizza a Leggo.it - Georgina Rodriguez in ospedale con la polmonite, ricoverata per 4 giorni. Come sta la fidanzata di Cristiano Ronaldo Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)ina causa di unasta ladi? Lo annuncia lei stessa con una storia su Instragram, dove si localizza a

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Georgina Rodriguez - ricoverata in ospedale per una polmonite : cosa è successo - La modella argentina ha raccontato sui social di aver trascorso gli ultimi quattro giorni ricoverata in ospedale Georgina Rodriguez è stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Lo ha raccontato la stessa fidanzata di Cristiano Ronaldo ... (Sbircialanotizia.it)

Georgina Rodriguez ricoverata in ospedale per polmonite - come sta ora la moglie di Cristiano Ronaldo - Problemi di salute per Georgina Rodriguez. Con una storia via Instagram, la moglie di Cristiano Ronaldo ha fatto sapere di essere stata ricoverata in ospedale a causa di una polmonite. Al momento si trova a casa con la sua famiglia, sta meglio e ... (Fanpage.it)