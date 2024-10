Galliani: “Il Monza si è sbloccato, Nesta non è mai stato in pericolo” (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ci siamo sbloccati, meno male. Eravamo preoccupati sì, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti e poteva non perdere in altre occasioni”. Lo ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani arrivando all’assemblea di Lega Serie A a Milano nella sede di via Rosellini, a proposito della prima vittoria stagionale della squadra brianzola, 3-0 in casa del Verona. Sull’allenatore biancorosso, Galliani ha aggiunto: “Nesta non è mai stato in pericolo. Sta andando bene, anche perché l’ho scelto io (ride, ndr)”. Poi sulle voci di mercato che vedono Daniel Maldini accostato all’Inter: “Maldini? Mai parlato con Marotta e con nessuno di lui, con il giocatore parlo tutti i giorni, per domenica dovrebbe farcela. Ma non ne ho mai parlato con nessuno. Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste: non credo. Poi io sono milanista, lasciatemi stare”, ha proseguito Galliani. Lapresse.it - Galliani: “Il Monza si è sbloccato, Nesta non è mai stato in pericolo” Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) “Ci siamo sbloccati, meno male. Eravamo preoccupati sì, ma la squadra ha pareggiato contro squadre importanti e poteva non perdere in altre occasioni”. Lo ha detto l’ad delAdrianoarrivando all’assemblea di Lega Serie A a Milano nella sede di via Rosellini, a proposito della prima vittoria stagionale della squadra brianzola, 3-0 in casa del Verona. Sull’allenatore biancorosso,ha aggiunto: “non è maiin. Sta andando bene, anche perché l’ho scelto io (ride, ndr)”. Poi sulle voci di mercato che vedono Daniel Maldini accoall’Inter: “Maldini? Mai parlato con Marotta e con nessuno di lui, con il giocatore parlo tutti i giorni, per domenica dovrebbe farcela. Ma non ne ho mai parlato con nessuno. Non ci hanno mai fatto richieste, non esiste: non credo. Poi io sono milanista, lasciatemi stare”, ha proseguito

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Monza - Galliani : «Nesta mai a rischio - su Maldini all’Inter dico questo» - Le parole di Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, sull’inizio di stagione del club brianzolo con Nesta e Maldini. I dettagli Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato ai giornalisti presenti prima dell’ingresso ... (Calcionews24.com)

Da Monza la lettera in dialetto al senatore Galliani. Pochi i 2 - 5 milioni di euro per il metrò : “Sultant 9 meter de linea...” - Monza, 15 ottobre 2024 – ????“Ilustre e carissimo senatur Galliani, van ben anca 2 miliun e mezz purtà a cà per l’estensiun de la M5, ma duvariet savè che curispunden a sultant 9 meter de linea. Per qest mutif, anda’ a di’ “piutòst che nient l’è ... (Ilgiorno.it)

Monza - Galliani : “Daniel Maldini un orgoglio. Ora non si monti la testa” | VIDEO - Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha parlato di Daniel Maldini, convocato in Nazionale dal CT Luciano Spalletti. Il video Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza ed ex dirigente rossonero, ha parlato - a margine del ... (Pianetamilan.it)

Monza - Galliani : “Cessione? Se ne occupa Fininvest non io” - “Io non parlo perché mi occupo del Monza che è eventualmente l’oggetto della trattativa e non il soggetto. Chi se ne occupa, eventualmente, è Fininvest e potenziali acquirenti”. A dirlo è Adriano Galliani l’amministratore delegato del Monza, che ha ... (Lapresse.it)