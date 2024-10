G7, da Gaza all’Africa: Italia tesse tela della pace e punta su aiuti (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è chiusa la ministeriale Sviluppo a Pescara, Tajani: "Successi politici sotto gli occhi di tutti" "Una tessera del mosaico" verso la pace in Medio Oriente e l'idea di una conferenza per ricostruire Gaza. La strategia Italiana per l'Africa, con al centro il Piano Mattei e il Global Gateway dell'Ue. E poi ancora infrastrutture, sicurezza Sbircialanotizia.it - G7, da Gaza all’Africa: Italia tesse tela della pace e punta su aiuti Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Si è chiusa la ministeriale Sviluppo a Pescara, Tajani: "Successi politici sotto gli occhi di tutti" "Unara del mosaico" verso lain Medio Oriente e l'idea di una conferenza per ricostruire. La strategiana per l'Africa, con al centro il Piano Mattei e il Global Gateway dell'Ue. E poi ancora infrastrutture, sicurezza

