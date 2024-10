Lanazione.it - Funerali di Laura Frosecchi: omicidio Chiesanuova, l’addio al sorriso della negoziante

(Di venerdì 25 ottobre 2024) San Casciano Val di Pesa (Firenze), 25 ottobre 2024 – Dolore e lacrime aidi, 55 anni, lauccisa dal nipote Mattia Scutti, poco più che ventenne. Il giovane, con un passato difficile, ha aggredito la donna a colpi di pistola, per un movente ancora non chiaro. Il delitto di, parole choc del nipote al negoziatore: “Spero di averla presa bene” Una tragedia che segna profondamente San Casciano Val di Pesa, dove il delitto è avvenuto. Il panificio gestito daera conosciutissimo e vendeva una schiacciata molto conosciuta non solo in zona ma anche in tutta Firenze.uccisa nel suo negozio,sotto choc In tanti dal capoluogo si recavano nel negozio. La salma diè arrivata poco dopo le 14.30 alla Propositura di San Cassiano, la chiesa di San Casciano Val di Pesa dove si svolgono i