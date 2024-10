Formazioni ufficiali Spezia-Bari Serie B 2024 2025

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ledella sfida tra, valida per la decima giornata del campionato di. La squadra di D’Angelo non ha ancora mai perso e si trova al secondo posto con 19 punti. I pugliesi, dopo la retrocessione sfiorata nella scorsa stagione, sono inpositiva da sette partite e occupano l’undicesima posizione con 11 punti. Calcio d’inizio alle ore 20.30 al Picco di La. Ecco le sceltedei due allenatori.: in attesa: in attesaSportFace.