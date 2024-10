Ilpescara.it - Forconi (Fdi) contro lo striscione sulla cocaina al corteo contro il G7: "Infangata l'intera città"

Leggi tutta la notizia su Ilpescara.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Il consigliere comunale di Montesilvano Marco, di Fratelli d'Italia, con un post sui social critica pesantemente loapparso durante la manifestazioneil G7 che si è tenuta a Pescara il 24 ottobre. Si tratta dellocon la scritta "Welcome to Pescara capital of