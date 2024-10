?Flavia Mello, trovata morta la donna scomparsa a Pontedera: uccisa a coltellate, il killer confessa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa a Pontedera (Pisa) nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, dopo una serata passata a ballare con le amiche, è stata Ilmattino.it - ?Flavia Mello, trovata morta la donna scomparsa a Pontedera: uccisa a coltellate, il killer confessa Leggi tutta la notizia su Ilmattino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)Agonigi, ladi 54 anni(Pisa) nella notte tra venerdì 11 e sabato 12 ottobre, dopo una serata passata a ballare con le amiche, è stata

Flavia Mello Agonigi uccisa e gettata in una cisterna : chi è il meccanico arrestato per omicidio - Uccisa a coltellate e gettata in una cisterna, a pochi chilometri da casa. Nel pomeriggio di giovedì 24 ottobre è stato trovato il corpo senza vita di Flavia Mello Agonigi, la 54enne residente a Pontedera (Pisa), scomparsa nel nulla nella notte ...

"È il suo corpo". Trovata cadavere Flavia Mello - scomparsa da giorni : arrestato un uomo - Sono finite le speranze di trovare in vita Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa a Pontedera, in provincia di Pisa, è stata trovata morta nel pomeriggio di oggi, giovedì 24 ottobre. Del suo caso si erano occupate molte trasmissioni ...

Donna scomparsa a Pontedera : trovato in una cisterna il cadavere di Flavia Mello Agonigi. Arrestato 34enne - Svolta nelle indagini sulla scomparsa di Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni di Pontedera di cui non si avevano più notizie da venerdì 18 ottobre 2024

Pontedera - 54enne trovata morta in una cisterna. Arrestato un 34enne per la scomparsa di Flavia Mello Agonigi - Flavia Mello Agonigi, la donna di 54 anni scomparsa da giorni a Pontedera (Pisa), è stata trovata morta nel pomeriggio in un'abitazione non distante da Casciana Terme (Pisa), in Valdera. Secondo quanto appreso da fonti investigative, la polizia di ...