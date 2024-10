Tg24.sky.it - Firenze, crepe al liceo Da Vinci: evacuati 1000 studenti

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Circa millesono statialscientifico “Da” diper via dinelle aule, riporta Repubblica. Non ci sarebbero feriti. L’allarme è scattato dopo un cedimento nel sottosuolo della scuola. Ai piani inferiori sono in corsi lavori di ristrutturazione. È stato attivato immediatamente il piano di emergenza e i vigili del fuoco hanno evacuato il plesso in sicurezza. L'attivazione del piano di emergenza è stata immediata, e in seguito sono intervenuti anche la polizia municipale e il personale sanitario del 118 (in via precauzionale). Sul posto posto anche la sindaca Sara Funaro.