Filippo Turetta, un diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin: «Il piano era rapirla e toglierle la vita: lei si difendeva e io l'ho colpita». Il memoriale di 80 pagine

«Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in

Filippo Turetta parla in Aula : “Ho pensato di rapire Giulia e ucciderla” - Filippo Turetta in tribunale ammette la premeditazione. “Giulia non voleva tornare con me. Ho pensato di rapirla, ucciderla, e poi suicidarmi”, ha detto davanti ai giudici. Servizio di Beatrice Bossi The post Filippo Turetta parla in Aula: “Ho ... (Tv2000.it)