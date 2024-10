Filippo Turetta, oggi il giorno del processo: la sua verità davanti ai giudici. In aula ci sarà anche Gino Cecchettin (Di venerdì 25 ottobre 2024) La verità di Filippo in aula. Il grande giorno è arrivato: il processo per l?omicidio della 22enne di Vigonovo Giulia Cecchettin oggi e lunedì si concentrerà Ilgazzettino.it - Filippo Turetta, oggi il giorno del processo: la sua verità davanti ai giudici. In aula ci sarà anche Gino Cecchettin Leggi tutta la notizia su Ilgazzettino.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ladiin. Il grandeè arrivato: ilper l?omicidio della 22enne di Vigonovo Giuliae lunedì si concentrerà

Uomini e Donne - oggi e domani in onda lo speciale Temptation Island : in studio Filippo Bisciglia e le coppie - Mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, su Canale 5, Uomini e Donne non andrà regolarmente in onda con una puntata dedicata al trono over. Al suo posto due appuntamenti speciali dedicati a Temptation Island 2024, con Maria De FIlippi e Filippo Bisciglia ... (Fanpage.it)

Temptation Island - pioggia di polemiche contro Filippo Bisciglia - In questa edizione autunnale , l’amatissimo conduttore di Temptation Island sembrava un’alta persona. Negli ultimi falò, soprattutto, le uscite di Filippo Bisciglia hanno suscitato un’ondata di polemiche a non finire, anche tra chi aveva sempre ... (Metropolitanmagazine.it)

“Oggi è seduta vicino a me” : così Filippo Turetta annotava tutti i movimenti di Giulia Cecchettin - Nel computer di Filippo Turetta sono stati trovati una serie di elenchi relativi agli spostamenti della 22enne e al posto a sedere che la giovane sceglieva ogni giorno all'università. Tra gli elenchi ne appare anche uno denominato "cose carine per ... (Fanpage.it)

Oggi ‘Memorial Filippo Roncucci’. Il ricordo dell’imprenditore di Colle - Sono passati dieci anni, ma a Colle e anche molto più in là di Filippo Roncucci non si è dimenticato nessuno. Oggi presso l’Aviosuperficie Mensanello, come comunicato dall’associazione Aeronautica Mensanello, si sta svolgendo il ‘Memorial Filippo ... (Lanazione.it)