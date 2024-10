Filippo Turetta, il diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin: «Il piano era rapirla e toglierle la vita». Il memoriale di 80 pagine (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in Leggo.it - Filippo Turetta, il diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin: «Il piano era rapirla e toglierle la vita». Il memoriale di 80 pagine Leggi tutta la notizia su Leggo.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente dila, anche se non lo avevo ancora deciso»,, per la prima volta in

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Filippo Turetta - il diario scritto a mano per uccidere Giulia Cecchettin : «Il piano era rapirla e toglierle la vita» - «Volevo stessimo insieme, noi due soli. Passare del tempo assieme, prima eventualmente di toglierle la vita, anche se non lo avevo ancora deciso», Filippo Turetta, per la prima volta in... (Leggo.it)

Filippo Turetta parla in Aula : “Ho pensato di rapire Giulia e ucciderla” - Filippo Turetta in tribunale ammette la premeditazione. “Giulia non voleva tornare con me. Ho pensato di rapirla, ucciderla, e poi suicidarmi”, ha detto davanti ai giudici. Servizio di Beatrice Bossi The post Filippo Turetta parla in Aula: “Ho ... (Tv2000.it)

Cecchettin - i complottisti insistono : «Filippo Turetta non esiste» - A seguito dell’omicidio di Giulia Cecchettin, l’area complottista italiana aveva generato la solita ondata di bufale per sostenere assurdità sulla tragedia. Sono persone che nel corso degli anni hanno sfruttato la credulità degli utenti ottenendo ... (Open.online)

Il nome di Giulia pronunciato una sola volta - i “non so” sulle coltellate - il piano per ucciderla : le 6 ore di interrogatorio di Filippo Turetta - Mentre Giulia Cecchettin si preparava con entusiasmo al grande giorno della laurea, Filippo Turetta, il suo ex ragazzo incapace di rassegnarsi dopo essere stato lasciato per due volte, stilava un elenco di cose da fare e oggetti necessari per un ... (Ilfattoquotidiano.it)