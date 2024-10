Teleclubitalia.it - Festa Sacro cuore a Mugnano, in migliaia per il concerto di Andrea Sannino

Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Ha incantato il pubblico di. Ildi ieri, nell’ambito dei festeggiamenti per ildi Gesù, ha radunatodi persone in piazzale Cesare Pavese. Il suo Mosaico tour si è chiuso nella cittadina a Nord di Napoli tra aneddoti di vita personale e grandi successi. Dopo l’ultimo brano, via L'articolo, inper ildiTeleclubitalia.