Parmatoday.it - Festa di Ognissanti, il vademecum per la raccolta dei rifiuti

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) In concomitanza della festività del 1° Novembre, a Parma città i servizi diporta a porta verranno eseguiti regolarmente secondo quanto riportato sui calendari in dotazione a ciascuna utenza. Per la provincia, verranno sospesi i servizi didell'organico e della frazione