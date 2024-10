Today.it - Ferragni vicina a Tronchetti Provera, il tradimento di Totti e i gossip da leggere nel weekend

Leggi tutta la notizia su Today.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Una settimana friccicarella quella appena trascorsa e che voi cari lettori e lettrici meritate di trovarvi qui riassunta per sommi. Questo fine settimana saremo un po' come Houdini e come il grande illusionista ci faremo largo, non tra corde e camicie di forza, ma tra pettegolezzi e