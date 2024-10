Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta al processo: «Volevo rapirla, togliere la vita a lei e poi a me» (Di venerdì 25 ottobre 2024) Reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata, il 23enne per la prima volta lascia il carcere di Verona. Viene interrogato dai giudici della corte d'assise Vanityfair.it - Femminicidio Giulia Cecchettin, Filippo Turetta al processo: «Volevo rapirla, togliere la vita a lei e poi a me» Leggi tutta la notizia su Vanityfair.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Reo confesso dell'omicidio della ex fidanzata, il 23enne per la prima volta lascia il carcere di Verona. Viene interrogato dai giudici della corte d'assise

«Giulia ha cercato di scappare - l'ho colpita a caso con il coltello senza guardare» : Filippo Turetta racconta in aula le fasi del femminicidio - Filippo Turetta è oggi in tribunale per raccontare la sua verità davanti ai giudici e a Gino Cecchettin: «Voglio raccontare tutto». Turetta è entrato...

Filippo Turetta per la prima volta in tribunale - ammette la premeditazione del femminicidio di Giulia Cecchettin - Filippo Turetta è arrivato nell'aula della Corte d'Assise di Venezia dove viene interrogato come imputato nel processo per l'omicidio dell'ex fidanzata, Giulia Cecchettin. In aula, davanti a lui, tra le parti civili, è presente anche il papà ...

Femminicidio Giulia Cecchettin - la sorella Elena sui social : «Non sarò in aula oggi - da 11 mesi ho incubi» - È iniziata da poco la nuova udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. L'imputato Filippo Turetta risponderà oggi – venerdì, 25 ottobre – e per la prima volta alle domande di accusa, difesa e diritti civili. Nell'aula della ...

Femminicidio Cecchettin - Turetta ammette premeditazione. In aula il papà di Giulia - A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il femminicidio di Giulia Cecchettin. È presente nell'aula del tribunale, per la prima volta, anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai ...