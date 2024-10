Femminicidio Cecchettin, Turetta ammette premeditazione. In aula il papà di Giulia (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per il Femminicidio di Giulia Cecchettin. È presente nell’aula del tribunale, per la prima volta, anche Filippo Turetta, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai uscito dal carcere - è rinchiuso da quasi un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Scortato dalla polizia penitenziaria, è arrivato in aula vestito con pantaloni neri e una felpa grigia con cappuccio, in mano una cartellina con alcuni documenti. Ha esordito con risposte incerte, sguardo basso, con frasi brevi. È sembrato confuso e ha tenuto lontano lo sguardo dai banchi e dal pubblico. “Voglio raccontare tutto quello che è successo”, ha detto davanti alla corte d’Assise. Tg24.sky.it - Femminicidio Cecchettin, Turetta ammette premeditazione. In aula il papà di Giulia Leggi tutta la notizia su Tg24.sky.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) A Venezia si sta svolgendo oggi la seconda udienza del processo per ildi. È presente nell’del tribunale, per la prima volta, anche Filippo, l'assassino reo confesso della ragazza di Vigonovo. Non era mai uscito dal carcere - è rinchiuso da quasi un anno a Verona - dopo l'arresto avvenuto in Germania il 19 novembre 2023. Scortato dalla polizia penitenziaria, è arrivato investito con pantaloni neri e una felpa grigia con cappuccio, in mano una cartellina con alcuni documenti. Ha esordito con risposte incerte, sguardo basso, con frasi brevi. È sembrato confuso e ha tenuto lontano lo sguardo dai banchi e dal pubblico. “Voglio raccontare tutto quello che è successo”, ha detto davanti alla corte d’Assise.

