Femminicidio a Medesano, l'infermiera Marina Cavalieri uccisa in casa: marito rintracciato in Toscana

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Orbetello (Grosseto), 25 ottobre 2024 –è statacon un colpo di fucile in testa. Ilè avvenuto giovedì 24 ottobre a(Parma). Il, Giovanni Vascelli, 65 anni, si era reso irreperibile ma è statodai carabinieri a Orbetello e interrogato per tutta la notte: poi è scattato il fermo., 62 anni, infermiera in pensione, era stata ritrovata ieri da un nipote nella sua abitazione riversa a terra e ormai senza vita (la morte risalirebbe ad alcuni giorni fa) mentre delsi erano perse le tracce.era molto conosciuta, anche per via del suo lavoro come infermiera all'ospedale di Parma. Illavorava invece come corriere.