Biccy.it - Federica Petagna e Stefano Tediosi sono fidanzati: “Non ho lasciato Alfonso D’Apice per lui”

(Di venerdì 25 ottobre 2024), i due lo hanno confermato con una storia su Instagram in cui si mostrano teneramente insieme con tanto di cuori rosa. Lei fra poche ore staccherà i profili social perché lunedì sera entrerà nella Casa del Grande Fratello e lui l’aspetterà fuori. Lei si è fidanzata condopo averTemptation Island, programma che hainsieme al fidanzato. “Io non ti hoperché ho scelto, ti hoperché ho scelto me stessa.è venuto dopo“. Parlando con Maria De Filippi,ha poi spiegato perché è uscita dalla trasmissione conse poi dopo un paio di giorni lo ha: “La mia vita dipendeva molto da, nel villaggio di Temptation Island ho capito che potevo vivere bene anche da sola.