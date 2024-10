Fava (Inps): "Più occupazione per sistema pensionistico sostenibile" (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. - (Adnkronos) - "La formazione professionale è uno degli asset su cui costruire il futuro. Attraverso la formazione professionale, erogata nelle sedi regionali di competenza, i giovani impareranno nuove mansioni, nuovi mestieri e riusciranno così a inserirsi più rapidamente nel mercato del lavoro. L'aumento della base occupazionale è l'unica ricetta capace di invertire la tendenza attuale che oggi vede più pensionati che lavoratori. Solo in questo modo riusciremo ad arrivare a un sistema pensionistico sostenibile". Così il presidente Inps, Gabriele Fava, intervenendo durante la seconda giornata di lavori del 36esimo Seminario di formazione europea 'Formare al lavoro per trasformare la vita: il futuro adesso!'. Liberoquotidiano.it - Fava (Inps): "Più occupazione per sistema pensionistico sostenibile" Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Milano, 25 ott. - (Adnkronos) - "La formazione professionale è uno degli asset su cui costruire il futuro. Attraverso la formazione professionale, erogata nelle sedi regionali di competenza, i giovani impareranno nuove mansioni, nuovi mestieri e riusciranno così a inserirsi più rapidamente nel mercato del lavoro. L'aumento della base occupazionale è l'unica ricetta capace di invertire la tendenza attuale che oggi vede più pensionati che lavoratori. Solo in questo modo riusciremo ad arrivare a un". Così il presidente, Gabriele, intervenendo durante la seconda giornata di lavori del 36esimo Seminario di formazione europea 'Formare al lavoro per trasformare la vita: il futuro adesso!'.

