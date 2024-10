F1, Gp del Messico: Russell vola nelle FP1. Sainz secondo davanti a Tsunoda. FP2 in diretta alle 24 (Di venerdì 25 ottobre 2024) Città del Messico, 25 ottobre 2024 - George Russell è stato il più veloce nelle FP1 del Gp del Messico. Il pilota della Mercedes ha fatto segnare il tempo di 1'17"998. Dietro al britannico si è piazzato Carlos Sainz su Ferrari con 0'317 di ritardo. Terzo Yuki Tsunoda su B a + 0'701 dal miglior crono. Quarto posto per Max Verstappen su Red Bull, seguito da Hulkenberg con la Haas. Sesto tempo per Oscar Piastri su McLaren, poi settimo Ocon, ottavo Bottas, nono Lawson e decimo Sergio Perez. Le prime libere però sono state condizionate da due bandiere rosse. La prima volta ne hanno fatto le spese Andrea Kimi Antonelli, al volante della Mercedes, e Verstappen, costretti a far controllare le monoposto ai box per dei dettriti in pista. La seconda al contatto tra Albon e Bearman, su Ferrari. Sport.quotidiano.net - F1, Gp del Messico: Russell vola nelle FP1. Sainz secondo davanti a Tsunoda. FP2 in diretta alle 24 Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di venerdì 25 ottobre 2024) Città del, 25 ottobre 2024 - Georgeè stato il più veloceFP1 del Gp del. Il pilota della Mercedes ha fatto segnare il tempo di 1'17"998. Dietro al britannico si è piazzato Carlossu Ferrari con 0'317 di ritardo. Terzo Yukisu B a + 0'701 dal miglior crono. Quarto posto per Max Verstappen su Red Bull, seguito da Hulkenberg con la Haas. Sesto tempo per Oscar Piastri su McLaren, poi settimo Ocon, ottavo Bottas, nono Lawson e decimo Sergio Perez. Le prime libere però sono state condizionate da due bandiere rosse. La prima volta ne hanno fatto le spese Andrea Kimi Antonelli, alnte della Mercedes, e Verstappen, costretti a far controllare le monoposto ai box per dei dettriti in pista. La seconda al contatto tra Albon e Bearman, su Ferrari.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : super giro per Russell nelle FP1 - bene Sainz - Bearman coinvolto in un incidente. A mezzanotte le FP2 - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.38 La nostra DIRETTA LIVE delle FP1 del Gran Premio del Messico finisce qui. Grazie per averci seguito e appuntamento a mezzanotte per la seconda sessione di libere. 21.36 Nonostante il problema occorso ... (Oasport.it)

F1 GP Messico 2024 - risultati e classifica prove libere 1 : Russell primo - seguono Sainz e Tsunoda - George Russell finisce la prima sessione di prove libere del Gran Premio del Messico in cima alla classifica. L’Autodromo Hermanos Rodriguez di Città del Messico ospita la prima sessione di prove libere. In pista numerosi rookie: Antonelli con ... (Sportface.it)

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : super giro per Russell - inseguono Sainz e Verstappen - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.25 Lawson sale in nona posizione con un discreto giro: distacco di 1?095 da Russell. 21.24 Verstappen si lamenta via radio: “Non c’è potenza”. 21.22 Anche Piastri monta gomma bianca per cercare di fare ... (Oasport.it)

LIVE F1 - GP Messico 2024 in DIRETTA : Russell al comando - cominciano a girare Antonelli e Bearman - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49 Torna in pista anche Bearman per girare con gomma dura, intanto nuovo miglior tempo per Albon in 1:19.812. 20.47 Kimi Antonelli gira in un tempo 2?225 superiore all’1:19.816 di Russell che è il nuovo ... (Oasport.it)