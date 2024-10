Estrazioni del Lotto di venerdì 25 ottobre 2024: la ruota di Napoli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco le Estrazioni del Lotto di oggi:BARI 10 03 28 13 66CAGLIARI 31 88 39 27 06FIRENZE 60 31 03 05 80GENOVA 07 03 83 79 30MILANO 90 74 41 61 45 Napoli 66 68 87 33 75PALERMO 21 14 58 30 61ROMA 55 03 25 21 72TORINO 17 33 88 09 62VENEZIA 61 35 57 08 68 Napolitoday.it - Estrazioni del Lotto di venerdì 25 ottobre 2024: la ruota di Napoli Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Ecco ledeldi oggi:BARI 10 03 28 13 66CAGLIARI 31 88 39 27 06FIRENZE 60 31 03 05 80GENOVA 07 03 83 79 30MILANO 90 74 41 61 4566 68 87 33 75PALERMO 21 14 58 30 61ROMA 55 03 25 21 72TORINO 17 33 88 09 62VENEZIA 61 35 57 08 68

