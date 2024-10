Ennesima auto in fiamme in città: il fuoco distrugge una Peugeot nella zona 167 (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE – Brucia l’Ennesima auto in città: in fiamme una Peugeot 3008, parcheggiata nella zona 167. Il rogo è divampato pochi minuti prima della mezzanotte, all’altezza del civico 29 di via Ennio Bonea, nei pressi della chiesa intitolata a San Massimiliano Kolbe.Per cause ancora in fase di Lecceprima.it - Ennesima auto in fiamme in città: il fuoco distrugge una Peugeot nella zona 167 Leggi tutta la notizia su Lecceprima.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) LECCE – Brucia l’in: inuna3008, parcheggiata167. Il rogo è divampato pochi minuti prima della mezzanotte, all’altezza del civico 29 di via Ennio Bonea, nei pressi della chiesa intitolata a San Massimiliano Kolbe.Per cause ancora in fase di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Notte di fuoco sul litorale nord : in fiamme auto a gpl e portoni - Notte di fuoco a Civitavecchia. A bruciare due auto alimentate a gpl e dei portoni di accesso di alcuni stabili. Sul posto i vigili del fuoco, chiamati a intervenire nella cittadina portuale. Incendio di auto a Civitavecchia I caschi rossi della ... (Romatoday.it)

Un'auto data alle fiamme in via Ferri : "E' la quinta - serve più sicurezza" - Ennesima auto in fiamme in via Ferdinando Ferri. Aspettiamo di sapere quando il Comune deciderà di rendere questa via più sicura, magari munendola di telecamere. Siamo in una zona residenziale. (Palermotoday.it)

Incendio di un autobus a Pozzuoli : intervengono i vigili del fuoco per domare le fiamme - Facebook WhatsApp Twitter Un’autobus dell’Ente Autonomo Volturno è stato protagonista di un significativo incendio avvenuto a Pozzuoli, nel tardo pomeriggio nei pressi del cimitero. L’episodio ha messo in allerta le autorità locali e ha ... (Gaeta.it)

Autobus in fiamme nei pressi del cimitero di Pozzuoli : illeso l’autista - Autobus dell'Eav in fiamme a Pozzuoli. Il sindacato Usb: "Pronti a un altro sciopero il 28 ottobre, la sicurezza per personale e passggeri deve essere priorità"Continua a leggere (Fanpage.it)